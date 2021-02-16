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الجيش اليمني يعلن مصرع 8 حوثيين بينهم قيادي غرب مأرب

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رئيس جامعة الجوف يدشن خطة مركز الابتكار وريادة الأعمال

رئيس جامعة الجوف يدشن خطة مركز الابتكار وريادة الأعمال
http://almnatiq.net/?p=951200
المناطق - سكاكا:


دشن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الشايع، خطة البرامج التدريبية بمركز الابتكار وريادة الأعمال، حيث تنطلق هذه البرامج منتصف شهر مارس، على شكل دورات لمنسوبي الجامعة، وللباحثين في الخطة الاستراتيجية، وكذلك للباحثين بشكل عام.

وتتناول هذه البرامج مجال الابتكار والبحث العلمي، والابتكار وبراءة الاختراع، ومهارات الإبداع والابتكار، وتطوير الأفكار الريادية، فيما ستُختتم الخطة ببرنامج “ابدأ مشروعك”، الذي سيتم من خلاله التعرف على أساسيات ريادة الأعمال، وتحديد الفرص وتحليل جدوى المشروع، والتعرف على البحث التجاري الأساسي، وأهمية خطة العمل وكيفية إعداد خطة العمل، كما سيتم تدريب المستفيدين على كيفية تحديد العملاء وسماتهم، والتعرف على السوق المستهدف، وتحليل المنافسة واتخاذ المكانة الاستراتيجية، وطرق إدارة الأموال، وخيارات تمويل المشروع، فضلاً عن التدريب على أسس التسويق وأساليبه، وأساسيات المبيعات والتوزيع، بالإضافة إلى التعرف على الشئون القانونية في المشاريع التجارية، فيما ستقام كل دورة بواقع ٤ ساعات تدريب، أما دورة ” إبدأ مشروعك ” فستكون على مدار ٣٠ ساعة تدريبية، بشهادات لحضور كافة هذه الدورات.

يذكر أن الخطة دُشنت بحضور رئيسة المركز دكتورة نعيمة المويشير، التي أعربت عن شكرها لرئيس الجامعة لدعمه برامج وخطط المركز، مؤكدةً أن المركز يعمل على تقديم خدماته لكافة المستفيدين وفق خطط مدروسة تلبي كافة احتياجات الشرائح المستهدفة، كما حضر التدشين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سالم العنزي.

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