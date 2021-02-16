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اطلع على التجهيزات وأدوار فريق العمل بالمركز..

أمير القصيم يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة

أمير القصيم يقف على جاهزية مركز لقاحات كورونا بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=951202
المناطق - بريدة

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, على جاهزية مركز لقاح كورونا (كوفيد 19) بالقصيم، للوقوف على التجهيزات الطبية والفنية تمهيداً لبدء تشغيل المركز واستقبال المستفيدين ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم المكلف أيمن الرقيبة والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح مفصل من قبل القائمين على مركز لقاح كورونا (كوفيد 19) ، عن مراحل تجهيز المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين ، كما شاهد سموه آلية استقبال المسجلين عبر تطبيق صحتي منذ وصولهم إلى المركز وحتى حصولهم اللقاح والمغادرة بعد الاطمئنان على صحتهم.

ووصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تجهيزات مركز لقاح كورونا (كوفيد 19) بأنها تؤكد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ومتابعة معالي وزير الصحة ، وأضاف سمو أمير القصيم بأن ما شاهده من تجهيزات على أكمل وجه ، تدل على حجم جهود فريق العمل بالشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة ، داعياً سموه المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في منصة صحتي للحصول على اللقاح في المركز .

وأكد سمو أمير القصيم على أهمية عدم التهاون والتردد بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، لافتاً سموه بأن الحصول على اللقاح جزء من الوقاية ، ومن المهم الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ، وأشار سمو أمير القصيم بأن اللقاح سوف يكون متاح قريباً ، وسيكون مركز اللقاح مماثلاً للمراكز الأخرى بالمملكة لتأدية الأدوار المنوطة به ، مشيدا سموه بجهود الممارسين الصحية وفريق العمل بالمركز على أدائهم الرائع ومهنيتهم العالية.

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