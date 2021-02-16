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طالب جامعة الأمير محمد بن فهد يحقق مرتبة الشرف الفضية بمسابقة الرياضيات الدولية

طالب جامعة الأمير محمد بن فهد يحقق مرتبة الشرف الفضية بمسابقة الرياضيات الدولية
http://almnatiq.net/?p=951210
الدمام - فتحية عبدالله:

هنأ رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري طالب الجامعة سعيد عبدالله الدوسري وذلك بمناسبة حصوله على مرتبه الشرف الفضية في مسابقة الرياضيات الدولية للشباب بعد أن اُختير ضمن أفضل ٧ ٪ من المتسابقين والبالغ عددهم أكثر من ٦٥٠٠ متسابق.وذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمعهما بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وقياداتها.

وقدم الدكتور الأنصاري شكره الجزيل للطالب على ظهوره بهذا المظهر المشرف في هذا المحفل  مشيراً إلى دعم الجامعة إلى طلابها وتشجيعهم على المشاركة في مثل هذه المحافل والتي تعكس مدى تألق الشباب السعودي الطموح.

فيما قدم الطالب شكره الجزيل لرئيس الجامعة على هذا اللقاء مشيداً بدور الجامعة في تشجيعه ورعايته في مثل هذه المسابقات الدولية.

يذكر أن الطالب الدوسري يدرس في كلية الهندسة بالجامعة ويطبق التطبيق العملي حالياً في شركة أرامكو السعودية كآخر مرحلة من مراحل دراسته الجامعية.

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