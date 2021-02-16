نائب أمير الشرقية: من المهم أن تكون رسالة الإعلامي سامية يسعى من خلالها لخدمة وطنه ومجتمعه

المناطق - الدمام:

دعا صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية إلى ضرورة استمرار وسائل الإعلام السعودية في دورها الحقيقي لنقل صورة مشرقة عن الوطن، تظهر إمكانياته وجودة الحياة فيه وعمقه التاريخي وتنوعه الثقافي.

وشدد خلال استقباله بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) مدير وطاقم مكتب قناة الإخبارية بالمنطقة الشرقية على ضرورة أن تتحلى وسائل الإعلام والعاملين فيها بالثقافة والمعرفة والوعي تجاه الأنظمة والقوانين، وتجاه الأحداث خلال تناولها، إضافة إلى أهمية أن تكون المعلومات التاريخية التي يعدها المراسلون مبنية على معلومات صحيحة تستند على آراء المتخصصين.

وأشاد سموه بالكوادر الإعلامية السعودية المميزة التي فرضت حضورها خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن الإعلام يبنى على التخصص والموهبة، ومدى ثقافة الممارس للمهنة والقيم الإعلامية المتفق عليها من أهل الاختصاص, وقال سموه “المنطقة الشرقية تعد من المناطق المهمة في المملكة لموقعها الجغرافي وتنوعها الثقافي وكونها من أهم مناطق الطاقة على مستوى العالم، إضافة إلى الطاقات المميزة لمجتمع وكوادر المنطقة في شتى المجالات”.

وأضاف سموه: “من المهم أن تكون رسالة الإعلامي سامية يسعى من خلالها لخدمة وطنه ومجتمعه، وأن يكون صوتاً مؤثراً في وعي المتلقي، وتسليط الضوء على مقومات الجمال وعمق المكان تاريخياً وثقافياً”.

من جهته قدم مدير مكتب قناة الإخبارية أ. خالد الجناحي الشكر لسمو نائب أمير الشرقية على الاستقبال والتوجيهات السديدة التي استفاد منها كافة مراسلي القناة.