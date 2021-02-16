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محافظ النعيرية يتفقد عدد من المشاريع التطويرية بالنعيرية

محافظ النعيرية يتفقد عدد من المشاريع التطويرية بالنعيرية
http://almnatiq.net/?p=951222

أجرى محافظ النعيرية الأستاذ إبراهيم آل خريف أمس الإثنين 03 رجب 1442 هـ، جولة ميدانية تفقدية رافقه فيها رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، ومدير إدارة مرور النعيرية العقيد نايف بن فهد الشمري، ومدير مكتب الكهرباء بالمحافظة المهندس فريح مفلح العنزي، وعدد من رؤساء الأقسام بالبلدية.

وشملت الجولة شارع الملك عبد العزيز بالمحافظة حيث وقف على سير أعمال تطوير الشارع، وإنشاء عدد من الدوارات بالمحاور الرئيسية وتطوير طرق الخدمة بمداخل المحافظة.

ووجّه محافظ النعيرية خلال الجولة بسرعة إنجاز التوسعة لطريق الخدمة الموازي لطريق حفر الباطن، وطريق الخدمة بشارع الملك عبد الله (شارع الستين)، وأعمال معالجة التقاطعات الحرجة بشارع الملك خالد، لخدمة أهالي وزوار المحافظة، كما وجّه خلال زيارته لسوق الحرفيين بالمحافظة بعدد من الملاحظات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المستمرة لمحافظة النعيرية للاطلاع على مستجدات المشاريع التطويرية في المحافظة والوقوف على المشاريع التنموية التي تنفذها بلدية محافظة النعيرية.

كما أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن البلدية تواصل جهودها في تطوير شارع الملك عبد العزيز، ضمن أعمال الصيانة وتطوير الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة ورفع مستوى أداء الطرق لتحقيق رضا مستخدميها، وتحقيق السلامة المرورية وخلق بيئة آمنة لمرتادي الطرق من خلال تطبيق أفضل المعايير المستخدمة.

وأضاف المهندس الرجباني أنه جرى الانتهاء من إنشاء عدد (5) دوارات بالمحاور الرئيسية للمحافظة ومن ضمنها المدخل الشمالي (طريق الدمام – حفر الباطن) والمدخل الشرقي (طريق الخفجي) وتقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع الملك عبد العزيز وتقاطع شارع الملك سلمان مع شارع الأمير محمد بن نايف، وذلك وفق ما حددته لجنة السلامة المرورية بالمحافظة سابقاً، وبهدف تسهيل الحركة المرورية ومعالجة التقاطعات الحرجة لتحقيق السلامة المرورية.

وفي نهاية الجولة أشاد محافظ النعيرية بالجهود المبذولة من رئيس ومنسوبي بلدية النعيرية وإدارة المرور بالمحافظة.

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