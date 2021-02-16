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سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة أندورا

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة أندورا

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سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة أندورا

سفير المملكة لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة أندورا
http://almnatiq.net/?p=951238
المناطق - واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا، عزام بن عبدالكريم القين، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لخادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا، لمعالي وزيرة الخارجية ماريا أوباتش.
وعبر السفير القين خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إمارة أندورا، عن تطلعه لتوطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.

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