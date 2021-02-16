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شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلاقا أعيرة نارية في الهواء

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلاقا أعيرة نارية في الهواء

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شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلاقا أعيرة نارية في الهواء

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على شخصين أطلاقا أعيرة نارية في الهواء
http://almnatiq.net/?p=951251
المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله تباهي شخصين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل فناء منزل بأحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره دون اكتراث لسلامة الآخرين، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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