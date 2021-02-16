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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من أمير الكويت
http://almnatiq.net/?p=951257
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية.
كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون وتوسعة آفاقه في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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