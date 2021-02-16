“كراني” يحذر من “الزائر القطبي” : يتحرك بسرعة وسيغطي أجواء الشمال من فجر الغد الأربعاء والخميس

المناطق - الرياض

حذَّر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، من تأثير الزائر القطبي على الأجواء الشمالية؛ وذلك بدءًا من فجر غد الأربعاء.

وقال «كراني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يوجد حراك متسارع للزائر القطبي وسيغطي أجواء الشمال من فجر الغد الأربعاء والخميس، ويلي ذلك تدفق الهواء البارد؛ فاجتنبوا التيار البارد وخطورة الصقيع وتجمد المياه وانعدام الرؤية.

إلى ذلك توقَّع المركزُ الوطنيُّ للأرصاد، بتقريره لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: «حائل، القصيم، مكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)»، وأجزاء من منطقتي «الرياض والشرقية».

كما توقَّع المركز، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، تبوك»، والتي تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية».