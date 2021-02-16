فريق طبي بمـستشفى الملك عبدالله ينجح بإستئصال غرغرينا من أمعاء مريض خمسيني

المناطق - عسير

قالت صحة بيشة …ان مريض في العقد الخامس من العمر حضر لقسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله ببيشة وكان يعاني من آلالام شديدة في البطن، وتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمه والأشعة التشخيصية وقد تبين للفريق الطبي المعالج وجود اقفال في الأمعاء وانخفاض تدفق الدم للأمعاء.

وقد قرر الفريق الطبي المختص والمكون من (الدكتور فايز الصفار -استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير الدقيقة ، د. سليم خان ، د. مهدي رابح، د-ناصر عمير، د. نادر بدوي -استشاري التخدير) من إجراء عملية جراحية بالمنظار والشق الجراحي للبطن وتبين وجود جلطة لاوردة للامعاء قد تسببت بغرغرينا في الامعاء الدقيقة بطول أربعة أمتار، تم استئصال الجزء المصاب منها وإعادة توصيل الجزء المتبقي دون مضاعفات ولله الحمد.وتم إخضاع المريض تحت المراقبة في العناية المركزة لعدّة أيام، ثم نُقل إلى جناح التنويم ليخرج بعدها من المستشفى وهو الان يتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.