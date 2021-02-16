رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في رجال ألمع

واصلت بلدية محافظة رجال ألمع جولاتها التفتيشية المكثفة للتأكد بالالتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث تم تسجيل 18 مخالفة خلال 7 أيام.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن الفرق الميدانية واصلت بمتابعة وتوجيه أمين عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، جولاتها الرقابية على المحال والأسواق والمطاعم خلال الـ7 أيام الماضية من أجل التأكد من الإلتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، والتباعد بين المتسوقين وتطبيق توكلنا .

وأضاف “آل مصمع” أن الجولات أسفرت عن وجود 18 مخالفة حيث تم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين ، مبيناً أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات الرقابية وأنها ستطبق العقوبة بشدة وحزم على كل مخالف حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

كما دعا “آل مصمع” الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية .