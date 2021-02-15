‏وكيل إمارة جازان يلتقي نائب رئيس بنك التنمية

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المناطق - فضة عطيف

التقى وكيل أمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر بمكتبة اليوم ، نائب الرئيس التنفيذي للتمويل الاجتماعي الاستاذ سلطان بن عبد العزيز الحميدي والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا.
ورحب وكيل الامارة الدكتور الصقر ، بنائب الرئيس التنفيذي خلال زيارتهم للمنطقة وعددا من المحافظات.
‏وجرى خلال اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات التي تخص عمل بنك التنمية ومنها التمويل الاجتماعي ومن ابرزها التمويل بمحافظتي صامطة والطوال وذلك لما تشهدة من نهضه تنموية واقتصادية ومحافظة الداير بني مالك التي اضافة ميزة التنافسية فيها بزراعة وانتاج البن وتسويقه عالميا.
كما تم مناقشة تسويق أرقام البنك والمشاريع الممولة ورفع سقف الاقتراض في المنطقة وما يخص الأسرة المنتجة بجازان ويهتم بتمويل مشاريعهم.
حضر اللقاء وكيل امارة جازان للتنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي.

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