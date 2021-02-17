احدث الأخبار

دفع المال للتشكيك بالانتخابات.. نصير ترامب: أعيدوا نقودي
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 وزير يمني: الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي
أبرز المواد
 الجدعان: تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل سيعزز الشفافية ويكافح الفساد
أبرز المواد
 كي لا يعض العالم أصابع الندم
منوعات
 ‏وكيل إمارة جازان يلتقي نائب رئيس بنك التنمية
منطقة جازان
 غوتيريس يحادث دبيبة والمنفي واتفاق بشأن “القوات الأجنبية”
أبرز المواد
 “لن تسمح باستهداف السعودية”.. الولايات المتحدة تدعو الحوثيين لوقف الهجمات على المملكة
أبرز المواد
 رصد 18 مخالفة للتقيد بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا في رجال ألمع
منطقة عسير
 مجلس الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 فريق طبي بمـستشفى الملك عبدالله ينجح بإستئصال غرغرينا من أمعاء مريض خمسيني
منوعات
 “كراني” يحذر من “الزائر القطبي” : يتحرك بسرعة وسيغطي أجواء الشمال من فجر الغد الأربعاء والخميس
أبرز المواد
دفع المال للتشكيك بالانتخابات.. نصير ترامب: أعيدوا نقودي

دفع المال للتشكيك بالانتخابات.. نصير ترامب: أعيدوا نقودي

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
وزير يمني: الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي

وزير يمني: الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي

أبرز المواد
الجدعان: تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل سيعزز الشفافية ويكافح الفساد

الجدعان: تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل سيعزز الشفافية ويكافح الفساد

أبرز المواد

دفع المال للتشكيك بالانتخابات.. نصير ترامب: أعيدوا نقودي

دفع المال للتشكيك بالانتخابات.. نصير ترامب: أعيدوا نقودي
http://almnatiq.net/?p=951294
المناطق - وكالات

أعرب مانح جمهوري قدم 2.5 مليون دولار من أجل تحقيق منظمة غير ربحية في تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن ندمه، مطالبا باستعادة المبلغ، بعدما أصبح يشكك في نظريات المؤامرة التي دفعته إلى هذا الأمر، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الاثنين.

وأظهرت سجلات المحكمة ومقابلات أجرتها الصحيفة، أن المتبرع فريد إيشلمان قد عمل على استعادة المبلغ من منظمة “ترو ذا فوت”، وهي مجموعة غير ربحية، مقرها تكساس تعهدت بـ”فضح تزوير الانتخابات”.

وقال إيشلمان، الذي لم يكن على دراية بالمنظمة قبل يوم الانتخابات، إنه “فكر في مجموعة الاحتمالات حول تزوير أصوات الناخبين” عندما قدم تبرعاته.

وأضاف أنه “كان هناك بالفعل ضوضاء حول مدن مثل ديترويت وميلووكي وأتلانتا وفيلادلفيا”، وأنه أراد العثور على دليل حقيقي.

وبحسب واشنطن بوست، فإن المنظمة، استخدمت دعم إيشيلمان المالي لإطلاق سلسلة من الدعاوى القضائية، سعيا لإثبات مزاعم عن تزوير الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

لكن على غرار الجهود القانونية لحملة الرئيس السابق دونالد ترامب، لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن، فإن العملية فشلت في إحراز نجاح يذكر.

وبعدما فشلت الدعاوى القضائية الخاصة بالانتخابات بدأ إيشلمان المطالبة بإعادة أمواله، لكن المنظمة عرضت إعادة مليون دولار فقط، مما دفع المانح الجمهوري إلى رفع قضيتين.

وقالت الصحيفة إن إيشيلمان تخلى عن إحدى القضيتين، وهي فدرالية، وأبقى القضية الثانية أمام محكمة في ولاية تكساس، وادعت القضيتان أن “ترو ذا فوت” لم تنفق تبرعاته وفق الطريقة التي زعمتها.

لكن المنظمة عارضت هذا الادعاء في وثائق المحكمة، مؤكدة أن أموال إيشلمان استخدمت بشكل صحيح. وقال محامي المجموعة، جيمس بوب، للصحيفة، إن إيشلمان لم يضع أي شروط على تبرعه، مما يعني أنه قد يخسر أمواله كلها.

وحتى هذه اللحظة، لم يسترد إيشلمان أيا من أمواله، من المنظمة التي سارت على خطى ترامب، ومسعاه أثناء أيامه الأخيرة في البيت الأبيض إلى قلب فوز بايدن، من خلال سلسلة من الدعاوى القضائية، التي تم رفضها أو سحبها لاحقا.

وتمثلت ذروة تشكيك ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية، في خطابه الذي سبق اقتحام المئات من أنصاره مبنى الكونغرس يوم 6 يناير، والذي أدى إلى سقوط خمسة قتلى، بمن فيهم أحد أفراد شرطة الكابيتول.

وصرح إيشلمان للصحيفة أنه ما زال يعتقد أن ثمة “سلوكا سيئا” شاب الانتخابات الرئاسية، “ولكن هل أعتقد أنه قد بلغ درجة من شأنها أن تغير نتيجة الانتخابات؟.. لا أعلم.”

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا
وزير يمني: الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي

وزير يمني: الحديث عن انفراج في ملف ناقلة النفط صافر تضليل للمجتمع الدولي
الجدعان: تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل سيعزز الشفافية ويكافح الفساد

الجدعان: تحويل وكالة الأنظمة إلى مركز مستقل سيعزز الشفافية ويكافح الفساد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*