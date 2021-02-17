الولايات المتحدة تسجل 56384 إصابة و 1217 حالة وفاة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 56,384 إصابة مؤكدة و 1,217 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,542,421 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 485,070.