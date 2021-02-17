عضوة “شورى” تنتقد “العنف الأسري”.. بطيء الاستجابة ويركز على الحالات المثارة إعلاميًا

المناطق - الرياض

وجهت عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان، انتقادها لمركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بسبب بطء الاستجابة والفاعلية، وتعقّد الإجراءات وتضارب التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة في المهام والمسؤوليات المنوطة به.

وقالت الشعلان خلال مداخلة أمام أعضاء المجلس مؤخراً، إن المركز يركز أكثر على الحالات التي تستنجد بالإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وتثير ضجة إعلامية، مطالبة بحماية الفئات الضعيفة من ضحايا العنف الأسري طالما سيتم إسناد المركز إلى القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن على المركز الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إدارة المراكز المعنية بالعنف بالأسري، مطالبةً بضرورة تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتسريع الإجراءات وتوفير الرقابة الفاعلة عليه.

وفقًا لـ “عكاظ”