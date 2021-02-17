فيديو.. سرقة “جيب لكزس” من أحد المعارض بالرياض ومكافأة مالية لمن يجدها

المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة سيارة “جيب ليكزس”، أمس (الثلاثاء)، من داخل أحد معارض السيارات في حي القادسية بالرياض.

وأظهر المقطع شخصاً يدخل إلى المعرض ويقترب من إحدى السيارات المتوقفة، قبل أن تضاء أنوارها الأمامية ثم تنطلق بشكل مفاجئ نحو الطريق الرئيسي واختفت عن الأنظار، وذلك في وضح النهار.

وأعلن صاحب المعرض عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يُدلي بمعلومات عن المركبة المسروقة، مشيراً إلى أن لونها الخارجي أبيض بينما الداخلي جملي، ورقم هيكلها 4341619.