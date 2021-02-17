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تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=951353
المناطق - واس

صدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن  أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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