تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة

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صدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.