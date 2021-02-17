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بدء التطعيم بلقاح كورونا في مكة المكرمة

بدء التطعيم بلقاح كورونا في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=951357
المناطق - مكة المكرمة

بدأت مديرية الشؤون الصحية في مكة المكرمة، مساء أمس (الثلاثاء)، حملة التطعيم بلقاح كورونا في العاصمة المقدسة، وذلك بمركز لقاحات كورونا بجامعة أم القرى.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة للتسجيل عبر تطبيق “صحتي” وحجز مواعيد لتلقي لقاح كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة حمد بن فيحان العتيبي، إن الطاقة الاستيعابية للمركز تصل إلى 4000 شخص، مشيرًا إلى أنه يعمل مساءً، وسيبدأ في العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وكشف العتيبي بحسب “العربية نت” إلى أنه سيتم إطلاق 5 مراكز أخرى في كلٍ من مدينة الملك عبدالله الطبية، ومراكز الرعاية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي.

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