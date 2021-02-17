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الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على ثلاث محافظات

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http://almnatiq.net/?p=951365
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم والطائف، والعرضيات وميسان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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