احدث الأخبار

أمير عسير يتفقد سير الأعمال في مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق
أبرز المواد
 الوطني للأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية
أبرز المواد
 تحرير سبع مخالفات في نجران خلال 523 جولة رقابية
أبرز المواد
 وفاة رئيس الإكوادور الأسبق غوستافو نوبوا بعد صراع مع المرض
أبرز المواد
 الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على ثلاث محافظات
أبرز المواد
 بدء التطعيم بلقاح كورونا في مكة المكرمة
أبرز المواد
 تنبيه من الأرصاد لأهالي المدينة المنورة
أبرز المواد
 محكمة مصرية تقضي بإضافة 13 درجة لمهندسة بعد تخرجها بـ 13 عامًا
أبرز المواد
 فيديو.. سرقة “جيب لكزس” من أحد المعارض بالرياض ومكافأة مالية لمن يجدها
أبرز المواد
 عضوة “شورى” تنتقد “العنف الأسري”.. بطيء الاستجابة ويركز على الحالات المثارة إعلاميًا
أبرز المواد
أمير عسير يتفقد سير الأعمال في مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق

أمير عسير يتفقد سير الأعمال في مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق

أبرز المواد
الوطني للأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل

الوطني للأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل

أبرز المواد
القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية

أبرز المواد

وفاة رئيس الإكوادور الأسبق غوستافو نوبوا بعد صراع مع المرض

وفاة رئيس الإكوادور الأسبق غوستافو نوبوا بعد صراع مع المرض
http://almnatiq.net/?p=951373
المناطق - وكالات

توفي الرئيس الإكوادوري الأسبق غوستافو نوبوا، أمس، عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأوضح رئيس الإكوادور الحالي لينين مورينو الليلة الماضية، أن الرئيس الأسبق توفي بعد معاناة مع المرض في أحدى مستشفيات ميامي، معلناً الحداد في البلاد تكريماً لذكرى غوستافو.

وكان غوستافو نوبوا محامياً وأستاذاً جامعياً، وتولى منصب حاكم ولاية غوياس وعاصمتها غواياكيل وشغل منصب نائب الرئيس لسنتين قبل أن يكمل السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية معوض، وقد ربط اقتصاد بلاده بالدولار في عام 2000 م وتخلى عن المنصب في 2003 م .

روابط ذات صلة

أمير عسير يتفقد سير الأعمال في مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق

أمير عسير يتفقد سير الأعمال في مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق
الوطني للأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل

الوطني للأرصاد يحذر من سحب رعدية ورياحٌ سطحية على منطقة ‏حائل
القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية جامبيا بذكرى استقلال بلاده

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*