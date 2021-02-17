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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية
http://almnatiq.net/?p=951379
المناطق - واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية أمس، حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأسفرت الحملات عن إزالة 35 حاجزاً خرسانياً، إلى جانب حصر 82 سيارة تالفة، كما ألزمت الأمانة أصحاب المباني “تحت الإنشاء” بإزالة مخلفات البناء من الأراضي الفضاء ورفع مخلفات أعمالهم وتطبيق اشتراطات السلامة، مؤكدة المتابعة المستمرة لجميع المواقع، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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