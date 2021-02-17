تعرف على موعد إطلاق آيفون”أبل” القابل للطي وأبرز مواصفاته

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تعرف على موعد إطلاق آيفون”أبل” القابل للطي وأبرز مواصفاته

تعرف على موعد إطلاق آيفون”أبل” القابل للطي وأبرز مواصفاته
http://almnatiq.net/?p=951399
المناطق - واس

كشفت تسريبات صحافية النقاب عن معلومات جديدة متعلقة بهاتف آيفون القابل للطي الجديد.

وأبرزت مصادر من داخل أبل، أن آيفون القابل للطي، الذي تطوره الشركة منذ 2017، سيُدعم بقلم ذكي وفريد من نوعه.

وبينت المصادر، بحسب موقع “جي إس إم آرينا” المختص في الشؤون التقنية، أن موعد الإطلاق قد يكون العام المقبل، وقد يتأخر حتى عام 2023.

فيما لفت خبراء إلى أن الهاتف الجديد سيشبه الشكل الصدفي الذي ظهر في هاتف “سامسونغ جالاكسي زد فليب”، فيما ستبلغ أبعاده ما بين 7.3 و7.6 بوصة.

وتوقعت المصادر أن يكون إطلاق نظارات الواقع الافتراضي المعزز وسيارات ذاتية القيادة متزامنًا مع إطلاق “آيفون” القابل للطي.

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