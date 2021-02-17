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سوء الأحوال الجوية يتسبب في إغلاق ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة

سوء الأحوال الجوية يتسبب في إغلاق ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة
http://almnatiq.net/?p=951421
المناطق - واس

أغلقت سُلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغازي الإسكندرية والدخيلة نظرًا للأحوال الجومائية، وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات والقاطرات والسفن بشكل آمن.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع في بيان له اليوم: إن إغلاق البوغازين جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

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