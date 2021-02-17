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جمعية الآثار والتاريخ في نجران والسعودية للدراسات الأثرية بجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية تعاون

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جمعية الآثار والتاريخ في نجران والسعودية للدراسات الأثرية بجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية تعاون

جمعية الآثار والتاريخ في نجران والسعودية للدراسات الأثرية بجامعة الملك سعود يوقعان اتفاقية تعاون
http://almnatiq.net/?p=951435
المناطق - نجران

بحضور عميد كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد المنيف احتضنت الكلية مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية للدراسات الأثرية ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور محمد سلطان العتيبي، وبين جمعية الآثار والتاريخ بمنطقة نجران “جاتن” وممثلها رئيس مجلس إدارتها الأستاذ محمد بن هادي آل هتيله.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم البحث الأثري والتراثي، وتطوير الأعمال المتعلقة بالمتاحف، وتنمية المهارة الأثرية والتراث التقليدي والحرف والصناعات والعمارة التقليدية، وتعزيز الوعي بالتراث الحضاري للمملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة نجران بشكل خاص.

‏حضر توقيع الإتفاقية كل من سعادة الدكتور أديب الخليل مساعد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أ.د. مشلح بن كميخ المريخي، د. محمد الذيبي رئيس قسم الآثار وعضو مجلس إدارة الجمعية، د. أحمد الصاوي ود. محمد متولي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ نايف آل نمرة باحث في مجال التراث.

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