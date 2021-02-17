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الصين تحل لغز لقاحات كورونا المزيفة.. وتعتقل “الزعيم”

الصين تحل لغز لقاحات كورونا المزيفة.. وتعتقل “الزعيم”
http://almnatiq.net/?p=951457
المناطق - وكالات

ألقت الصين القبض على زعيم عصابة تروج لقاحات مزيفة لكورونا، في وقت بدأت فيه بكين اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المتعلقة باللقاحات في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المشتبه به “كونغ” حقق وعصابته أرباحا تقدر بأكثر من 2.5 مليون دولار، من خلال بيع مياه معدنية على أساس أنها لقاحات مضادة لـ”كوفيد-19″.

وأوضحت أن عصابة “كونغ” كانت تضع محلولا ملحيا أو مياه معدنية في نحو 58 ألف جرعة من اللقاحات المزيفة منذ أغسطس الماضي.

وتابعت: “قام الزعيم البالغ من العمر 33 عاما وشركاؤه بتعبئة المنتجات بتصميمات مماثلة للقاحات الأصلية”.

وجرى ترويج بعض الدفعات داخل الصين، كما تم شحن الباقي إلى الخارج (ما يزال من غير الواضح إلى أين تم إرسالها).

هذا وتم القبض على ما لا يقل عن 70 شخصا في الصين بسبب إنتاج وتوزيع لقاحات مزيفة لفيروس كورونا والتلاعب في أسعارها.

وذكرت السلطات أن المشتبه بهم السبعين اعتقلوا في 21 حالة متفرقة متعلقة باللقاح، ظهر الكثير منها خلال المراحل الأولية من إطلاق عملية التطعيم.

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