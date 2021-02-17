مدير تعليم تبوك يتابع تطبيق الاحترازات الوقائية والصحية في المباني المدرسية بضباء

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تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم سير العمل التعليمي في عدد من مدارس محافظة ضباء عبر التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي. والتقى مدير التعليم بمشرفي مكتب تعليم ضباء بحضور رئيسي قسم الشؤون المدرسية والشؤون التعليمية، مؤكدًا على تحقيق أهداف التعليم من خلال منظومة متكاملة تشترك فيها الأسرة والمدرسة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة، مبيِّنًا أن برامج العمل التربوي في منصة مدرستي تعطي الدور الأكبر لأولياء الأمور للمساهمة في دعم العملية التعليمية.وقدم الشكر لفرق العمل في المكتب مشيدا بالدور المحوري للمعلمين لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم .بعد ذلك زار مدير التعليم ثانوية طلحة بن عبيد الله بضباء حيث اطلع على تجهيزات المدرسة وجهود المدرسة في تهيئة الطلاب لاختبارات القدرات والتحصيلي ، وشارك أبناءه الطلاب إحدى الحصص الدراسية وأثنى على انضباطهم في الدخول على المنصة.ونوه مدير التعليم بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية بما يساهم في سلامة الجميع والحرص على استخدام تطبيق «توكلنا» ولبس الكمامة والتباعد.