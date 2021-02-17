احدث الأخبار

إيقاف 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر
أبرز المواد
 كشافة تعليم ينبع تنظف المتنزه البري بوادي خمال و تستزرع 250 شجرة مانجروف
أبرز المواد
 وزير النقل: اندماج سار والمؤسسة يؤكد ريادة صناعة الخطوط الحديدية في المملكة ويرفع فعاليتها وكفاءتها
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يتابع تطبيق الاحترازات الوقائية والصحية في المباني المدرسية بضباء
أبرز المواد
 لجنة الإيفاد بالشرقية تنهي مقابلات 34 متقدمًا للتدريس بالخارج
المنطقة الشرقية
 10 آلاف طالب وطالبة من الثانوية يستفيدون من برنامج ” كيف تختار
المنطقة الشرقية
 5 خرافات عن «زيت الزيتون».. لا تصدقها
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1518 جولة رقابية وتغلق 40 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء ترفع 1,4 مليون طن ” نفايات منزلية ومُخلّفات انشائية “
المنطقة الشرقية
 لقاء مفتوح بجامعة القصيم لبحث طرق الحفاظ على المال العام ودور الأجهزة الرقابية
أبرز المواد
 إقفال طرح فبراير من برنامج الصكوك المحلية بالريال
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة
أبرز المواد
إيقاف 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر

إيقاف 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر

أبرز المواد
كشافة تعليم ينبع تنظف المتنزه البري بوادي خمال و تستزرع 250 شجرة مانجروف

كشافة تعليم ينبع تنظف المتنزه البري بوادي خمال و تستزرع 250 شجرة مانجروف

أبرز المواد
وزير النقل: اندماج سار والمؤسسة يؤكد ريادة صناعة الخطوط الحديدية في المملكة ويرفع فعاليتها وكفاءتها

وزير النقل: اندماج سار والمؤسسة يؤكد ريادة صناعة الخطوط الحديدية في المملكة ويرفع فعاليتها وكفاءتها

أبرز المواد
مدير تعليم تبوك يتابع تطبيق الاحترازات الوقائية والصحية في المباني المدرسية بضباء

مدير تعليم تبوك يتابع تطبيق الاحترازات الوقائية والصحية في المباني المدرسية بضباء

أبرز المواد

إيقاف 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر

إيقاف 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر
http://almnatiq.net/?p=951499

أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 392 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحداتها أوقفت 231 مهربًا في عمليات متفرقة، وصودر منهم 28 مركبة و 81 مولدًا كهربائيًا و 46 مطرقة ضغط و 24 طن من خليط خام الذهب والحجارة، إلى جانب مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 12 بندقية صيد ومسدس.
وأوضح أن حرس الحدود البحري أوقف 161 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة، بينهم 10 مهاجرين كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وسط البحر، وهم يستعدون للاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

روابط ذات صلة

كشافة تعليم ينبع تنظف المتنزه البري بوادي خمال و تستزرع 250 شجرة مانجروف

كشافة تعليم ينبع تنظف المتنزه البري بوادي خمال و تستزرع 250 شجرة مانجروف
وزير النقل: اندماج سار والمؤسسة يؤكد ريادة صناعة الخطوط الحديدية في المملكة ويرفع فعاليتها وكفاءتها

وزير النقل: اندماج سار والمؤسسة يؤكد ريادة صناعة الخطوط الحديدية في المملكة ويرفع فعاليتها وكفاءتها
مدير تعليم تبوك يتابع تطبيق الاحترازات الوقائية والصحية في المباني المدرسية بضباء

مدير تعليم تبوك يتابع تطبيق الاحترازات الوقائية والصحية في المباني المدرسية بضباء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*