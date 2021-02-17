أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوات الأفواج بالمنطقة

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استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد محمد الزهراني.

وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الخاص بجهود ومنجزات قوات الأفواج خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء عملهم بالمنطقة ، مستمعا لشرح عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الأفواج خدمةً للمواطن والمقيم وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهام الأمنية المناطة بها بالمناطق الجبلية والحدودية والتصدي للمخالفين وإحباط عمليات التهريب وغيرها من الخِدْمات.

وأكد سمو أمير منطقة جازان أهمية الدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – بمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.