«التأمينات» تحدد طريقة حسم الشريحة العمرية.. و3 حالات تعديل «سن المشترك»

المناطق_ الرياض

بيَّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية وإمكانية القيام بتعديل عمر المشترك بعد تسجيله في المؤسسة.

وأشارت مؤسسة التأمينات، إلى أنه يتم تحديد سن المشترك بشهادة ميلاده، أو بالشهادة التي تصدرها الجهات المختصة. وإذا تعذر ذلك، يتم تحديد السن بواسطة طبيب أو أكثر تحدده المؤسسة.

وأضافت المؤسسة أنه لا يجوز تعديل هذه السن بعد تسجيلها، ولو ظهر بعد ذلك مستندات أخرى تتضمن سنًّا مختلفة، يمكن تعديل السن التي سجل بها المشترك في الحالات الآتية:

‌أ– إذا تم تعديل تلك السن في بطاقة الهوية الوطنية للمشترك، بشرط ألا يكون قد سبق أن استحق أيًّا من التعويضات النقدية باستثناء البدلات.

‌ب– إذا كان المشترك قد سجل قبل العمل باللائحة، ولم يكن قد تم تسجيل سنه بموجب حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر (بالنسبة إلى غير السعودي المشترك فـي فــرع الأخطار المهنية)، أو قـرار مـن اللجنة الطبيـة المختصة بالمؤسسة.

‌جـ– في حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر، يعد الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية حسب التقويم المسجل به تاريخ الميلاد.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال موقعها الإلكتروني، أنه يشترط أن تكون سن طالب الاشتراك الاختياري (18) سنة على الأقل ودون سن الستين. وبالنسبة إلى من كانت له مدة اشتراك في النظام السابق فإنه يحق له طلب الاشتراك الاختياري أيًّا كانت سنه في تاريخ طلب الاشتراك.