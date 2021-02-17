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1.8 مليون مستفيد من 225 مشروعاً نفذتها شركة المياه الوطنية في 2020

1.8 مليون مستفيد من 225 مشروعاً نفذتها شركة المياه الوطنية في 2020
http://almnatiq.net/?p=951507
المناطق_ الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية عن تنفيذ 225 مشروعًا خلال عام 2020م، ساهمت في إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى أكثر من مليون و800 ألف مستفيد جديد في مناطق المملكة. 

 وكشفت الشركة أن المشروعات المنجزة تضمنت 107 مشروعات مياه، وتنفيذ 3,178 كيلومترًا من شبكات توزيع المياه، و72,253 توصيلة مياه جديدة، إضافة إلى زيادة سعة محطات تنقية المياه بمقدار 138,528 متر مكعب يوميًا، وزيادة سعات خزن المياه بنحو 472 ألف متر مكعب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التغطية بخدمات المياه إلى 83.88% في جميع مناطق المملكة.

كما نفذت الشركة 107 مشروعات لخدمات الصرف الصحي، تضمنت تنفيذ 1,500 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، و60,694 توصيلة صرف صحي، وزيادة سعة محطات معالجة الصرف الصحي بمقدار 118,100 مكعب للوصول إلى نسبة تغطية بخدمات الصرف الصحي تبلغ 58.13% في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا مساندًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي: “إن تنفيذ هذه المشروعات كان في عام استثنائي على العالم كله جراء جائحة كورونا التي فرضت تحديات غير مسبوقة على قطاع الإنشاءات، وتنفيذ المشروعات الرأسمالية المتمثلة المتأثرة بسلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالأعمال التنفيذية في مواقع المشروعات؛ لكن الشركة استطاعت الاستمرار في القيام بأعمالها وتنفيذ مشروعاتها، وتأمين المياه وخدمات المعالجة الصحية بجودة عالية لأكثر من 34 مليون إنسان في المملكة”.

وأكد  أن الشركة حافظت على عمليات التشغيل، وواصلت بناء مشروعات البُنى التحتية، ولم تتوقف يومًا عن العمل من أجل تحسين جودة خدماتها، ورفع الكفاءة التشغيلية، مبيناً استمرارها في تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام الحالي، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لإنجاز  217 مشروعًا في العام الجاري، مشيرًا إلى أن قطاع المشاريع بالشركة يعمل وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات المعتمدة للإدارة الاحترافية للمشروعات، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومؤشرات أداء تقاس بشكل دوري، وفقاً لمتطلبات الحوكمة المعتمدة في الشركة، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

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