الحمدي للثالثه عشر في رئاسة الإفتاء

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اصدر سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء.الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

قراراً يقضي بترقية الأستاذ عبدالله بن على الحمدي للمرتبة الثالة عشر بمسمى مدير عام فرع الإفتاء بمنظقة جازان.

ويعد الأستاذ الحمدي من الكفاءات الوطنية وقد تدرج في العديد من المناصب وعمل في وزارة التعليم وإمارة منطقة جازان

من جانبه رفع الحمدي شكره وتقديره لسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ ولمعالي النائب للشئون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد ولمدير عام الموارد البشرية بالرئاسة على الثقة التي منحوها إياه داعياً الله ان يعينه على أداء هذه المهمة .