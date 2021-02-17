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أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوات الأفواج بالمنطقة

أمير منطقة جازان يتسلم التقرير الإحصائي السنوي لقوات الأفواج بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=951518
المناطق_فضة عطيف

تسلم صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، تقريراً عن جهود ومنجزات قوات الأفواج منذ انطلاقة عملهم بالمنطقة خلال الثلاث سنوات المنصرمة.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه ، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد محمد بن فارس الزهراني ، الذي قدم شرحاً عن التقرير وما تضمنه من منجزات وجهود بذلها منسوبو الإدارة خدمةً للمواطن والمقيم وعملهم في مساندة القوات العسكرية والقيام بالمهام الأمنية المناطة بها بالمناطق الجبلية والحدودية والتصدي للمخالفين واحباط عمليات التهريب المختلفة وغيرها من الخِدْمات.

ونوه سمو أمير منطقة جازان بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ودورها في التنسيق الأمني في الجانب الحدودي، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم .
حضر الإستقبال وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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