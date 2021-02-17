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الاستعلام عن رقم الحدود.. «الجوازات»: متاح للخليجين والزائرين عبر «أبشر»
http://almnatiq.net/?p=951556
المناطق_ الرياض

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء، أنه بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر الإلكترونية.

وقالت المديرية العامة للجوازات  عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»:  «عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات».

وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت أنه يمكن تفعيل الأرقام عبر منصة «أبشر» من خلال أجهزة التفعيل الذاتية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد أن أفعل رقمي بأبشر هل يتطلب موعدا لزيارتكم؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يمكنك التحديث باستخدام أجهزة التفعيل الذاتية، ومن خلال الرابط التالي يمكنك معرفة أماكن تواجد أجهزة التفعيل (اضغط هنا

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