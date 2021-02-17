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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9084.31 نقطة

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أميرالشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي

أميرالشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي
http://almnatiq.net/?p=951564
المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم (الأربعاء) رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي الأستاذ. محمد بن صنيدح  البقمي وعدد من منسوبي الجمعية.

واطلع سموه على تقرير لأبرز مشاريع و برامج الجمعية خلال عام 2020 شمل ذلك مبادرات الجمعية أثناء جائحة كورونا كوفيد 19 من تأهيل ورفع جاهزية المتطوعين

وعمل دليل التطوع أثناء الجائحة وتعقيم وتنظيف المساجد والجوامع بالمنطقة الشرقية والمسح الميداني في المناطق المعزولة أثناء فترة الجائحة وتوعية المتسوقين بالإجراءات الوقائية في مراكز التسوق، وتجهيز وتوزيع السلال الغذائية على الفئات الأكثر حاجة أثناء الجائحة.

وأشاد سموه بالتقرير مستذكرا الجهود التي قام بها الأستاذ نجيب الزامل “رحمه الله” في الجمعية ووصفه برجل التطوع الأول وهنأهم على حصول الجمعية على المركز الثالث كأعلى جمعية تفعيلا لمنصة العمل التطوعي في المملكة والمركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية 

مؤكداً “حفظه الله” حرص القيادة على دعم الأعمال التطوعية لما لها من أثر إنساني واجتماعي راسخ، إلى جانب ما تمثله هذه الأعمال التطوعية من قيمة أصيلة غرست منذ القدم وتنمو مع الزمن لتمثل منهج ديننا الإسلامي الحنيف.

من جانبه قدم البقمي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته ودعمه لعمل الجمعية، سائلاً الله التوفيق والسداد.

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