وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بحائل تقدم خدماتها في مركز الميّاه والشيحية

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل بتقديم خدماتها في موقعين بالمنطقة.

وبدأت الوحدة المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز الميّاه، فيما تقوم يوم غدٍ بتقديم خدماتها في مركز الشيحية لمدة يوم لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.