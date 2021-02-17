إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين

المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال عشرة أيام 87 مسجداً، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة تشمل أربعة بمنطقة الرياض، ومسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، ومسجد بمحافظة الرين، ومسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة شملت أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في مناطق المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة مواصلة جوالاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والجوامع.