احدث الأخبار

إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 محققين أولويات غير مسبوقة وعمليات لحالات نادرة : كلية الطب بجامعة المجمعة تقدم خمسين استشاري من تخصصات مختلفة للمستشفيات في منطقة خدماتها
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بحائل تقدم خدماتها في مركز الميّاه والشيحية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9084.31 نقطة
أبرز المواد
 أميرالشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة العمل التطوعي
أبرز المواد
 نائب أميرالشرقية يستقبل مدير تعليم حفر الباطن المعين حديثاً
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 349 ووفاة 4 حالات
أبرز المواد
 الاستعلام عن رقم الحدود.. «الجوازات»: متاح للخليجين والزائرين عبر «أبشر»
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في المواطن محمد العباس لقتله علي اليامي بنجران
أبرز المواد
 تحويل مسار الحركة المرورية من الواجهة البحرية إلى طرق بديلة بجدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يوقع اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للأوقاف لدعم صندوق القصيم الوقفي
أبرز المواد
 سمو أمير القصيم يؤكد على الاستفادة من التقنية الحديثة لدعم ذوي الإعاقة
أبرز المواد
إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين

إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين

أبرز المواد
محققين أولويات غير مسبوقة وعمليات لحالات نادرة : كلية الطب بجامعة المجمعة تقدم خمسين استشاري من تخصصات مختلفة للمستشفيات في منطقة خدماتها

محققين أولويات غير مسبوقة وعمليات لحالات نادرة : كلية الطب بجامعة المجمعة تقدم خمسين استشاري من تخصصات مختلفة للمستشفيات في منطقة خدماتها

أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بحائل تقدم خدماتها في مركز الميّاه والشيحية

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بحائل تقدم خدماتها في مركز الميّاه والشيحية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9084.31 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9084.31 نقطة

أبرز المواد

إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين

إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين
http://almnatiq.net/?p=951584
المناطق_ الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما أغلق خلال عشرة أيام 87 مسجداً، وجرى فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة تشمل أربعة بمنطقة الرياض، ومسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، ومسجد بمحافظة الرين، ومسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، ومسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، ومسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة شملت أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في مناطق المدينة المنورة والشرقية والباحة، وتبوك.

وأكدت الوزارة مواصلة جوالاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والجوامع.

روابط ذات صلة

محققين أولويات غير مسبوقة وعمليات لحالات نادرة : كلية الطب بجامعة المجمعة تقدم خمسين استشاري من تخصصات مختلفة للمستشفيات في منطقة خدماتها

محققين أولويات غير مسبوقة وعمليات لحالات نادرة : كلية الطب بجامعة المجمعة تقدم خمسين استشاري من تخصصات مختلفة للمستشفيات في منطقة خدماتها
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بحائل تقدم خدماتها في مركز الميّاه والشيحية

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة بحائل تقدم خدماتها في مركز الميّاه والشيحية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9084.31 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9084.31 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*