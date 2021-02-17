الأمير “خالد الفيصل” يشهد توقيع اتفاقيتين مع الإيسيسكو وأكاديمية الشعر العربي

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون، بين منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» جامعة الملك عبدالعزيز وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف.

ووقع الاتفاقية عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، وعن جامعة الملك عبدالعزيز رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي. وتنص الاتفافية على أن تتعاون المنظمة وجامعة المؤسس، في تنفيذ مشاريع وبرامج وأنشطة مشتركة، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأبحاث العلمية في جميع مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، التي تندرج في إطار الأهداف والأنشطة، التي تضطلع بها المنظمة والجامعة، كذلك تشجيع القدرات الإبداعية للإنسان، والعناية بالمواهب الشابة في مجال البحث العلمي، وتنظيم الندوات واللقاءات التربوية والعلمية والثقافية والفكرية، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة.

كما وقع الدكتور المالك اتفاقية تعاون بين المنظمة وأكاديمية الشعر العربي، والتي مثلها رئيسها الدكتور يوسف بن عبده عسيري مدير جامعة الطائف، أمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم الفنون الشعرية بمختلف أنواعها وأشكالها، وخاصة الشعر الفصيح والمساهمة في التعريف بالأكاديمية وأنشطتها وبرامجها، وإبراز مكانة جائزة الشعر العربي والمساهمة في تحديد مجالاتها واختيار الفائزين بها، بالإضافة لتعزيز دور الشعر والشعراء في الحوار الحضاري وتعزيز قيم التسامح والتآخي والتضامن، إضافة إلى تخليد أسماء كبار الشعراء والتعريف بإنتاجاتهم وعطاءاتهم، وتشجيع الشعر النسائي ودعم المرأة الشاعرة، وترجمة المختارات الشعرية إلى اللغات العالمية ومنها إلى اللغة العربية.

وأوضح الدكتور المالك أن المنظمة ستعمل على إبراز جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، والعمل على تحويلها لجائزة عالمية رائدة، كونها حاضنة للشعر العربي، كما سيتم عقد منتدى دولي للشعر بصفة دورية بين الأكاديمية والإيسيسكو، وتجسير العلاقة بين أكاديميات وبيوت وجمعيات ونوادي الشعر، وتشجيع التواصل والتعاون بينها، والاحتفاء باليوم العالمي للشعر وتنظيم أنشطة أدبية وثقافية وفنية بهذه المناسبة.

وكرّم الفيصل الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية “التعليم الإلكتروني و التعليم عن بعد”، وتسلَم التكريم مدراء التعليم في مكة المكرمة وجدة والطائف. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن المسابقة والتي بلغ عدد الأعمال المشاركة فيها قرابة 260 ألف مشاركة في مجالات التعليم، الإعلام والتثقيف، والتدريب فيما بلغ عدد الأعمال الفائزة على مستوى إدارات تعليم المنطقة 972 عملا.