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رئيس بلدية محافظة خميس مشيط: مختبر سلامة الغذاء يجري 122 إختباراً خلال أسبوع

رئيس بلدية محافظة خميس مشيط: مختبر سلامة الغذاء يجري 122 إختباراً خلال أسبوع

أبرز المواد

رئيس بلدية محافظة خميس مشيط: مختبر سلامة الغذاء يجري 122 إختباراً خلال أسبوع

رئيس بلدية محافظة خميس مشيط: مختبر سلامة الغذاء يجري 122 إختباراً خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=951593
المناطق_خميس مشيط

أوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس/محمد بن ناجم الحويطي أن مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية محافظة خميس مشيط استقبل خلال الأسبوع الماضي 33 عينة مختلفة  من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضروات والفواكه حيث أجري عليها العديد من الاختبارات والتي بلغت 122 اختباراً وقد ثبت مطابقة 20 عينة للمواصفات وعدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 13 عينة  كما أشار الحويطي أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي وذلك بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات المتوفرة بالبلدية ويتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية بالإضافة إلى فحص المعادن الثقيلة .

من جهة أخرى  بين الحويطي أنه فيما يخص الاصحاح البيئي فإن البلدية تنفذ حملة شاملة للإصحاح البيئي تستهدف جميع ارجاء المحافظة حيث تسعى البلدية في إطار مسئولياتها وضمن أعمالها وخططها في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة وجدولة أعمال الرش بالطريقة الصحيحة للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات ، بلإضافة إلى حملة التطهير والتعقيم الشاملة والمستمرة التي تقوم بها البلدية على جميع المنشأت والمرافق العامة والميادين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية من فايروس كورونا .

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