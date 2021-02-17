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“الجمارك” تتسلم الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية للمستوى الرابع

“الجمارك” تتسلم الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية للمستوى الرابع
http://almnatiq.net/?p=951598
المناطق_واس

تسلمت الهيئة العامة للجمارك شهادة الاعتماد في البنية المؤسسية الوطنية للمستوى الرابع.

جاء ذلك بعد اتباعها لمعايير البنية المؤسسية الوطنية المطورة من برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي وتحسين كفاءة الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات.

وجرت مراسم تسليم الشهادة خلال اجتماع افتراضي بحضور محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني والرئيس التنفيذي لبرنامج (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري، وبوجود عدد من منسوبي الهيئة والبرنامج.

وأوضح المحافظ الحقباني أن هذا المُنجز الذي تحقق جاء من خلال العمل التكاملي والمشترك بين فريق العمل في الهيئة إلى جانب المُمكِّن لتحقيق هذا المُنجز برنامج (يسّر)، مضيفا أن الوصول لهذا المستوى جاء من خلال تبني الهيئة للممارسات المُثلى في مجال الرقمنة، التي من أبرزها اعتماد الهيئة على المبادئ المؤسسية التي تحدد توجه التقنية والابتكار بما يخدم خطة التحول الإستراتيجي وبما يضمن التطوير المستمر للخدمات التي تُقدمها الجمارك لعملائها.

وأكد الحقباني أن الوصول لهذه المستوى سيجعلنا نحافظ على جميع المكتسبات التي تحققت في هذا المجال وستكون بمثابة الدافع لفريق العمل لتحقيق المستوى الخامس في البنية المؤسسية الذي يصل بنا -إن شاء الله- إلى أن تكون جميع المنافذ الجمركية والخدمات المقدمة بلا ورق، ومبنية على البيانات والإجراءات المؤتمتة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا المُنجز يتواءم مع مستهدفات إسترايتيجية التحول الرقمي للهيئة.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري أن تحقيق هذا الاعتماد يُضاف إلى منجزات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في عكس الصورة المميزة للمملكة في المؤشرات الدولية التي تصدرها مؤسسات المجتمع الدولي.

ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) على دعم الجهات الحكومية في المملكة منذ العام 2005، هادفاً بذلك إلى تمكين تلك الجهات من خدمة المستفيدين وفق أعلى درجات الأداء بما يلبي احتياجاتهم، إذ يسعى إلى دعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة والوصول إلى حكومة رقمية فاعلة محورها المواطن.

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