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زراعة الشرقية تنفذ حملة رقابية على سوق السمك المركزي بالخبر

زراعة الشرقية تنفذ حملة رقابية على سوق السمك المركزي بالخبر
http://almnatiq.net/?p=951602

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف اليوم حملة تفتيشية على سوق الأسماك بالخبر .
وأوضح مدير الفرع المهندس عامر المطيري أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الشرقي، وبلدية محافظة الخبر، حيث أسفرت عن مصادرة وإتلاف (٢٥٦) كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، وتحرير (٢٣) إنذاراً ومخالفة بسبب بيع أسماك فاسدة، وإعادة تسييح أسماك مجمدة، وبيع أسماك مجهولة المصدر، وبيع صدفيات ممنوع صيدها، وعدم الاهتمام بتغيير أدوات التقطيع عند تعرضها للتآكل والصدأ، وانتهاء البطاقة الصحية، وسوء نظافة العمالة، ومخالفة نشاط البيع.

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