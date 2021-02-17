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“الموارد البشرية”: تسجيل موظف العمل المرن في “التأمينات” إلزامي

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“الموارد البشرية”: تسجيل موظف العمل المرن في “التأمينات” إلزامي

“الموارد البشرية”: تسجيل موظف العمل المرن في “التأمينات” إلزامي
http://almnatiq.net/?p=951606
المناطق_ الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التسجيل في نظام “التأمينات الاجتماعية” يُعَد إحدى المزايا التي يتمتع بها الموظف بأسلوب العمل المرن؛ إذ يخضع عقد العمل المرن لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يضمن للموظف معاشًا عند التقاعد أو العجز غير المهني أو الوفاة.

وكشفت الوزارة أن تنظيم العمل المرن يُلزِم تسجيل العاملين وفق أحكامه في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينًا لهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت: يبدأ احتساب الموظف في نظام “التأمينات الاجتماعية” بعد إكمال 168 ساعة عمل مرن عند منشأة واحدة أو عدة منشآت، على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

وأشارت إلى أنه يتم تسجيل الموظف بأسلوب العمل المرن آليًّا في نظام “التأمينات الاجتماعية”، وذلك عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن (MRN.SA).

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تنظيم العمل المرن، بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (hrsd.gov.sa)، أو التواصل مع الوزارة عبر الرقم الموحد لمركز خدمة العملاء (19911)، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@HRSD_Care).

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