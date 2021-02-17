احدث الأخبار

مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا
منطقة الحدود الشمالية
 “سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021
أبرز المواد
 رئيس بلدية أملج يقوم بجولة على عدد من المشاريع بصحبة أعضاء المجلس البلدي
منطقة تبوك
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان
أبرز المواد
 بلدية صمخ تُكثف أعمال النظافة وتزيل التشوهات البصرية
أبرز المواد
 أمانة عسير: حجز المواعيد إلزامي لمراجعة الأمانة وبلدياتها عبر تطبيق خدمة العملاء
أبرز المواد
 المهندس الحويطي :مختبر سلامة الغذاء يجري 122 إختباراً خلال أسبوع
منطقة عسير
 إغلاق مطعم يجهز المأكولات في سكن العمال بأحدرفيدة
أبرز المواد
 “فلكية جدة”: القمر يقترن بالمريخ الخميس
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مقيم يمني ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال
أبرز المواد
 الخارجية الأمريكية: تراجع إيران عن انتهاكاتها شرط للعودة إلى الاتفاق النووي
أبرز المواد
 تحت شعار “استثمر في السعودية”المملكة تشارك في معرض “أيدكس 2021” الدولي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي
أبرز المواد
مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا

مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا

منطقة الحدود الشمالية
“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

أبرز المواد
رئيس بلدية أملج يقوم بجولة على عدد من المشاريع بصحبة أعضاء المجلس البلدي

رئيس بلدية أملج يقوم بجولة على عدد من المشاريع بصحبة أعضاء المجلس البلدي

منطقة تبوك
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان

أبرز المواد

شرطة الرياض : القبض على مقيم يمني ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال

شرطة الرياض : القبض على مقيم يمني ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال
http://almnatiq.net/?p=951619
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من جرائم النصب والاحتيال، بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في استهداف عملاء البنوك أمام أجهزة الصرف الآلي من كبار السن والمقيمين، والتحايل عليهم بمساعدتهم على تنفيذ عمليات السحب، واستبدال بطاقات الصرف الآلي بعد حصوله على معلوماتها، واستخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر نقاط البيع وإجراء سحوبات بنكية، حيث بلغت قيمة العمليات المالية والشرائية بها، (74,900) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان
بلدية صمخ تُكثف أعمال النظافة وتزيل التشوهات البصرية

بلدية صمخ تُكثف أعمال النظافة وتزيل التشوهات البصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*