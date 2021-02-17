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“فلكية جدة”: القمر يقترن بالمريخ الخميس

“فلكية جدة”: القمر يقترن بالمريخ الخميس
http://almnatiq.net/?p=951623
المناطق_جدة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس الخميس 18 فبراير 2021 وبداية الليل، وقوع القمر قرب كوكب المريخ بالافق الغربي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية.

يعتبر المريخ الكوكب الوحيد اللامع الذي يرصد بداية المساء طوال شهر فبراير الجاري، حيث يبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالاشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة او اكبر ويفضل استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

المريخ يضيء أمام كوكبة الحمل، وبعد أسبوع في 24 فبراير ، سيكون قد تحرك أمام كوكبة الثور، وسيبقى المريخ أمامها لمدة شهرين تقريبًا ، حتى ينتقل إلى كوكبة التوأمان في 24 أبريل المقبل.

يذكر أن اقتران القمر بالمريخ سيحدث بالتزامن مع وصول المسبار المتجول (بيرسيفيرانس) التابع لوكالة ناسا إلى الكوكب الأحمر عند الساعة 10:15 مساءً بتوقيت السعودية (07:15 مساء بتوقيت غرينتش) والهبوط في فوهة جيزيرو عند حوالي الساعة 11:55 مساءً بتوقيت السعودية (08:55 مساءً بتوقيت غرينتش بهدف جمع عينات من التربة والبحث عن علامات لحياة قديمة كما ستستخدم التكنولوجيا السمعية والبصرية للسماح برؤية وسماع ما يشبه لمس عالم آخر لأول مرة على الإطلاق، إضافة لتحليق اول مروحية في سماء الكوكب الأحمر.

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