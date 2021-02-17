إغلاق مطعم يجهز المأكولات في سكن العمال بأحدرفيدة

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أغلقت بلدية محافظة احد رفيدة مطعماً شهيراً بالمحافظة خلال الجولات الرقابية المكثفة بمساندة أمنية من إدارة دوريات الأمن بالمحافظة.

وأكد رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات ومتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي.

مشيرا إلى أنه تم مصادرة أكثر من 130 كيلوغرام من اللحوم مجهولة المصدر والغير صالحة للإستهلاك و42 كيلوغرام من الخضروات التالفة وغير صالحه للإستهلاك و5 كيلوغرام من الأملاح والنكهات التالفة والتي ظهرت عليها علامات التلف بالاضافة الى مصادرة أدوات الطبخ والتحضير كونها مخالفه للاشتراطات وغير صالحة للاستخدام .

وأضاف الوادعي أن المخالفات المرصودة كانت عبارة عن استخدام سكن العمال لتجهيز وتحضير الأطعمة وسوء تخزين للمواد الغذائية وسوء النظافة بشكل عام واستخدام مواد أولية تالفه وعليها علامات الفساد ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين كما تم العثور على وجبات مجهزة للاستخدام في اليوم التالي .

وأوضح أنه تم إتلاف جميع المضبوطات الغذائية وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات بحقهم وتحرير محضر الزيارة والرفع به لاستكمال بقية الإجراءات، مشددًا على أهمية تعاون الجميع مع البلدية في حالة وجود وملاحظة المخُالفات بالإبلاغ عبر قنوات البلدية الرسمية التي خُصصت لاستقبال البلاغات والشكاوى عن طريق خدمة ٩٤٠.

الجدير بالذكر، أن الفرق الرقابية بالبلدية وبتوجيهِ ومتابعةِ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي تبذل جهودًا كبيرةً في مراقبة المنشآت الغذائية، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية النظامية.