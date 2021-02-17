أمانة عسير: حجز المواعيد إلزامي لمراجعة الأمانة وبلدياتها عبر تطبيق خدمة العملاء

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استمرارًا للإجراءات الاحترازية التي تعمل بها أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أكدت أمانة المنطقة بأنه لن يتم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدًا مسبقًا وذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إن الإجراء جاء بهدف تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب وبحسب الطاقة الاستيعابية اليومية وذلك من خلال تطبيق خدمة العملاء بهدف التسهيل على مختلف شرائح المجتمع والمستقيدين عمومًا وحفاظًا على الصحة العامة والتزامًا بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن حجز الموعد أصبح إلزامياً لعموم مراجعي الأمانة وبلدياتها استمرارًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة للحد من انتشار فايروس كورونا، مشددًا على أنه لن يتم استقبال أي مستفيد لايحمل موعدًا مسبقًا.

وأضاف الحميدي أن الحجز المسبق لمراجعة الأمانة أو إحدى بلدياتها يكون عبر خدمة إلكترونية ميسرة وواضحة عن طريق تطبيق إدارة خدمة العملاء الخاص بأمانة المنطقة المتوفر عبر أنظمة الآيفون والأندرويد والمتصفحات الإلكترونية، لافتًا إلى أهمية تفعيل تطبيق توكلنا كذلك مما يسهم في الالتزام بالإجراءات الاحترازية إضافة إلى إنهاء طلبات المستفيدين من الخدمات البلدية ومعاملاتهم بسهولة ويسر.

الجدير بالذكر، فإن أمانة المنطقة

خطت خطوات كبيرة في التحول الرقمي في النظام البلدي ومع ظروف كورونا واستمرارًا للتدابير الاحترازية وحفاظًا على صحة الجميع ألزمت الأمانة المستفيدين بالحجز المسبق عند مراجعة الأمانة.