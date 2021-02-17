بلدية صمخ تُكثف أعمال النظافة وتزيل التشوهات البصرية

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كثفت بلدية صمخ التابعة لأمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة الخدمات حملات النظافة وإزالة التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع والأحياء السكنية؛ بهدف النهوض بمستوى وتطوير وتحسين جوانب النظافة العامة وإزالة جميع التشوهات البصرية من الطرق الرئيسة والشوارع والأحياء السكنية وحول المنازل ورفع مخلفات البناء والأنقاض إضافة للطرق التي تقع في نطاق أعمال البلدية.

من جهته، أكد رئيس بلدية صمخ خالد آل قليلة أن البلدية حريصة على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تبناها القطاع البلدي التي تعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها والمحافظة على النظافة وإزالة كل مظاهر التشوهات البصرية، مشيرًا إلى استمرار أعمال النظافة اليومية وإزالة مظاهر التشوهات من خلال القوى العاملة والآليات المختصة، مضيفا أن البلدية كثفت حملاتها الميدانية والتوعوية للارتقاء نحو ترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة وتعزيز الممتلكات العامة بما فيها الحدائق والمتنزهات وأنها حق للجميع وأن الحفاظ عليها عملية مشتركة بين البلدية والأهالي.

وأكد آل قليلة أن أعمال النظافة جاءت من خلال توجيهات الأمانة وخططها في هذا الجانب مع التأكيد على أهمية التزام الجميع بوضع النفايات والمخلفات في أماكنها المخصصة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالتشوه البصري أو الإضرار بالبيئة أو إلقاء المخلفات داخل الأحياء السكنية أو في الأراضي الفضاء عبر التواصل ٩٤٠.