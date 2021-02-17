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رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستقبل السفير قطان
http://almnatiq.net/?p=951651
المناطق - واس

استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، والوفد المرافق له.

ونقل معاليه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتهنئتهما بمناسبة تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، فيما حمّل رئيس المجلس الانتقالي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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