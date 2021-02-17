رئيس بلدية أملج يقوم بجولة على عدد من المشاريع بصحبة أعضاء المجلس البلدي

المناطق- أملج- فايز السميري:

اطلع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة أملج اليوم ، على المشاريع البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة ، برفقة رئيس البلدية المهندس عودة بن خلف العنزي واستمع أعضاء المجلس البلدي متمثلةً باللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني لشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها من قبل رئيس البلدية العنزي منها مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشروع سفلتة مخططات المنح ومشروع صيانة الشوارع والأرصفة والإنارة والحدائق ومشروع تطوير المنطقة المركزية، كما تم خلال الجولة مناقشة عدداً من الملاحظات المختلفة التي تصب في مصلحة المحافظة وأهلها وزوارها