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“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

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“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021

“سكني”: ضخ ما يزيد عن 50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 2021
http://almnatiq.net/?p=951657
المناطق - واس

يواصل برنامج “سكني” ضخ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، إذ أعلن البرنامج عن استهدافه توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء خلال العام الجاري 2021، ليصبح هذا العدد امتداداً لما سبق طرحه من وحدات خلال المدة الماضية بعدد بلغ 141 ألف وحدة سكنية تنوّعت بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن مشاريع متكاملة البنية التحتية والمواقع المخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة.
ويأتي هذا العدد ضمن مستهدفات الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي أعلن عنها “سكني” مؤخراً والتي تشمل القروض العقارية المدعومة التي تصل إلى 140 ألف قرض بالشراكة مع 18 جهة تمويلية، وكذلك 30 ألف أرض سكنية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى توفير مختلف الخيارات والحلول لتسهيل رحلة تملّك المسكن الأول للمستفيدين، وتعزيزاً لإنجازات البرنامج منذ إطلاقه في العام 2017.
وتعدّ الشراكة الفاعلة مع شركات التطوير العقاري ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات فيما يخص المشاريع للوحدات تحت الإنشاء، حيث أثمرت حتى الآن في توفير 93 مشروعاً تراعي معايير جودة الحياة، ويتوزع معظمها على 6 ضواحٍ سكنية كبرى تشمل الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وعسير، فيما يعدّ هذا الخيار أحد أبرز الخيارات السكنية المفضّلة للأسر المستحقة للدعم السكني لكونه يمتاز بتوفير تصاميم نموذجية للوحدات بأسعار ملائمة للأسر المستحقة، وكذلك وجودها ضمن بيئة متكاملة من حيث المرافق التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية بما يسهم في تحقيق أسلوب حياة متكامل، حيث سجّلت المشاريع المطروحة نِسب حجوزات عالية، وصلت في الكثير منها إلى حجز 100% من الوحدات السكنية المتاحة في المشروع.
ويستمر “سكني” في توفير مزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم مختلف الرغبات والقدرات، وضخ عدد أكبر من المشاريع والمخططات السكنية في عدد من المدن وتوفيرها عبر منصاته الرقمية المختلفة، إضافة إلى استمرارية الدعم للقروض العقارية الجديدة شهريا بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
يذكر أن البرنامج قدّم خدماته المتنوعة لأكثر من مليون أسرة في جميع المناطق منذ العام 2017 حتى العام 2020، فيما يستهدف خلال العام الجاري استفادة 220 ألف أسرة عبر حلوله وخياراته السكنية.

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