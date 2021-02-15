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مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا

مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا

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مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا

مطار عرعر الجديد يخدم مليون مسافر سنويًا
http://almnatiq.net/?p=951660
المناطق - واس

يُعد مشروع مطار عرعر الجديد بمنطقة الحدود الشمالية -الذي تم تدشينه اليوم من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وبحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر- من المشاريع الحيوية التي قامت الهيئة العامة للطيران المدني بتنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية في ظل الطلب المتنامي لاستيعاب أعداد المسافرين المتزايدة واستحداث وجهات جديدة.
ويخدم المطار مليون مسافر سنويًا, بطاقة استيعابية للحركة الجوية تبلغ أكثر من (10) آلاف رحلة سنويًا، وبقيمة مالية إجمالية بلغت 382 مليون ريال.
وصُمم المطار بطريقة متميزة, حيث يشكل التصميم الخارجي حرف “العين” الذي يرمز للحرف الأول من مدينة عرعر، وكذلك على شكل العين البصرية.
ويشتمل المشروع على جميع الخدمات التي تخدم المسافرين, فيما تتسع مواقف السيارات ل 616 موقفًا.

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